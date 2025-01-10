Открытое горение на заводе в Ленобласти ликвидировано

Открытое горение на заводе ацетона в Гатчине Ленобласти ликвидировано

Открытое горение в Гатчине Ленинградской области на заводе ацетона ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

К 9 утра пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Утром 10 января пресс-служба МЧС РФ сообщила, что на территории промышленной зоны в Гатчине Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном кирпичном здании.

По данным Telegram-канала SHOT, пожар, сопровождаемый взрывами, произошел в здании на улице Индустриальная.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся дом, в селе Крым начался пожар на производственном предприятии.

9 января произошел пожар на птицефабрике в Курской области. Огонь охватил площадь в 5 тысяч квадратных метров.

Ранее на видео попало, как бульдозеры убирают брошенные после пожара машины в Калифорнии.