В Ленинградской области начался масштабный пожар на территории промзоны

МЧС: крупный пожар произошел на промзоне в Гатчине Ленинградской области

На территории промышленной зоны в Гатчине Ленинградской области горит двухэтажное кирпичное здание на площади 1 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Причина пожара не называется.

В настоящее время пожарные МЧС борются с огнем.

По данным Telegram-канала SHOT, пожар, сопровождаемый взрывами, произошел в здании на улице Индустриальная.

Канал пишет, что местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра. Крупные столбы дыма видно за несколько километров.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся дом, в селе Крым начался пожар на производственном предприятии.

9 января произошел пожар на птицефабрике в Курской области. Огонь охватил площадь в 5 тысяч квадратных метров.

Ранее на видео попало, как бульдозеры убирают брошенные после пожара машины в Калифорнии.