В Ростовской области после атаки дронов загорелось предприятие

В Мясниковском районе Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся дом, в селе Крым начался пожар на предприятии. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Пожар в частном доме возник в селе Чалтырь, также загорелись припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты.

«В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия», — написал врио губернатора, отметив, что силы ПВО отражают массированную воздушную атаку со стороны Украины. На данный момент средствами РЭБ удалось подавить и уничтожить 16 беспилотников.

В хуторе Крюков Куйбышевского района после падения БПЛА повреждения получили несколько строений, там выбило стекла, посечены фасады и кровля в семи жилых домах и школе.

Пострадавших в результате атаки нет, подчеркнул Слюсарь.

Вечером и ночью несколько беспилотников сбили в двух пригородах Воронежа. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в Курской области сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать «Куриное Царство».