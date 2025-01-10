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Пожар на птицефабрике в Курской области ликвидирован

МЧС: пожар на птицефабрике в Курской области полностью ликвидирован
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Пожар на птицефабрике в Курской области полностью ликвидирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС.

Пожар площадью 5 тыс. кв. м на территории комплекса возник 9 января. Пострадал один из сотрудников, он получил ожог руки.

До этого представители «Черкизово» заявили, что птицеводческий комплекс группы в Горшеченском районе Курской области продолжает работать в штатном режиме, несмотря на пожар.

Возгорание произошло в одном из корпусов по выращиванию бройлеров, входящих в курский филиал компании «Куриное царство». Пламя распространилось на корпуса №2 и №3, причем в одном из них птицы на момент инцидента не было. Остальные корпуса, автотранспортное подразделение и перерабатывающий комплекс не пострадали.

Причины пожара не уточнялись. Группа «Черкизово» пообещала предпринять меры для восстановления пострадавших объектов.

Ранее Mash писал, что на «Куриное царство» упали обломки дрона ВСУ.

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