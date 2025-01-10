Пожар на заводе в Ленобласти локализован

Пожар на заводе ацетона в Гатчине под Петербургом локализовали

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня.

Утром 10 января пресс-служба МЧС РФ сообщила, что на территории промышленной зоны в Гатчине Ленинградской области произошел пожар в двухэтажном кирпичном здании.

По данным Telegram-канала SHOT, пожар, сопровождаемый взрывами, произошел в здании на улице Индустриальная.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелся дом, в селе Крым начался пожар на производственном предприятии.

9 января произошел пожар на птицефабрике в Курской области. Огонь охватил площадь в 5 тысяч квадратных метров.

Ранее на видео попало, как бульдозеры убирают брошенные после пожара машины в Калифорнии.