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На видео попало, как бульдозеры убирают брошенные после пожара машины в Калифорнии

В Калифорнии на видео попало, как бульдозеры убирают брошенные после пожара авто
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Mike Blake/Reuters

В Калифорнии бульдозеры убирают автомобили, брошенные на дорогах, после пожара. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Уточняется, что чиновники приняли решение убирать автомобили таким способом для того, чтобы освободить проезд для экстренных служб.

Сообщается, что актер Стив Гуттенберг ранее призывал водителей оставлять ключи в автомобиле, чтобы спасатели смогли отогнать машину. Однако многие не послушали его совета, поэтому для проезда спасательной техники их автомобили убирают бульдозерами.

На кадрах видно, как бульдозер загребает ковшом десятки брошенных на дороге машин. Далее показано, что после такого перемещения у автомобилей разбиты стекла, а также есть вмятины.

До этого сообщалось, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается почти в $50 млрд. По прогнозам банка, страховые убытки в результате пожаров в американском штате могут превысить $20 млрд.

В Лос-Анджелесе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа.

Ранее женщина повредила автомобиль и сбила его владелицу во Владивостоке.

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