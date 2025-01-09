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Американский банкир связал пожар в Лос-Анджелесе с поддержкой Соединенными Штатами Украины

Банкир Лефевр: пожар в Лос-Анджелесе может быть связан с поддержкой США Украины
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Ethan Swope/AP

Непрекращающийся лесной пожар в Лос-Анджелесе может быть связан с поддержкой Украины властями США. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил инвестиционный банкир и писатель Джон Лефевр.

Он напомнил, что городской пожарный департамент в 2022 году передал Киеву имевшееся у него якобы «лишнее оборудование».

9 января сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе оценивается примерно в $52-57 млрд.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Огонь особенно свирепствует на побережье от Санта-Моники до Малибу, где находятся некоторые из самых дорогих объектов недвижимости в США. От пожаров пострадали знаменитости, в том числе киноактриса и модель Пэрис Хилтон и звезды шоу «Голливудские холмы».

В Лос-Анджелесе сгорел дом за $5 миллионов.

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