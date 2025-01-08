В Лос-Анджелесе сгорел дом за $5 миллионов

Daily Mail: дом за $5 миллионов в Лос-Анджелесе сгорел на глазах его владельца

Пожар в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе вынудил эвакуироваться 30 тысяч жителей, среди которых был местный житель, который покинул свой роскошный дом стоимостью $5 миллионов. Об этом сообщает Daily Mail.

«30-летний Орли Израэль после того, как он и его друг Таннер Чарльз попытались подготовить дом к лесным пожарам, облив все место водой. Но через три часа после того, как дом был затоплен, задний двор собственности был уничтожен огнем», — говорится в публикации.

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 гектаров. Этому способствовали засуха и сильный ветер.

Также стало известно, что резиденция вице-президента США Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации, объявленной в связи с лесным пожаром в городе Лос-Анджелесе.

Ранее в Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.