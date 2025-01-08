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В США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии актерской гильдии

Церемонию объявления номинантов премии Гильдии киноактеров США отменили из-за пожаров
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Ethan Swope/AP

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) отменили ежегодную церемонию объявления номинантов премии Гильдии киноактеров США из-за бушующих в регионе лесных пожаров и связанных с ними неблагоприятных условий. Об этом Гильдия сообщила в социальной сети X (бывший Twitter).

Гильдия заявила, что заботится о безопасности гостей мероприятия, и пообещала опубликовать список номинантов на сайте организации.

Гильдию киноактеров США учредили в 1933 году. Она представляет интересы артистов кино и телевидения и других работников индустрии. Премию организация вручает с 1995 года.

7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс.

К 8 января площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 13,44 квадратного километра.

Ранее журналисты узнали, что в зону эвакуации из-за лесного пожара попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

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