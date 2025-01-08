«Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты из Баку в Казань и обратно

AZAL приостановила все рейсы из Баку в Казань и обратно на неопределенный срок

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостанавливает полеты по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В заявлении указано, что решение принято из-за «очередного закрытия воздушного пространства над российским городом Казань».

Отмечается, что пассажиры, купившие билеты на это направление, могут осуществить возврат средств или бесплатную замену билетов. Для этого им нужно обратиться в авиакомпанию.

8 января AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана «Ковер». После начала спецоперации на Украине в России начали чаще применять план «Ковер» из-за атак беспилотников и угроз безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве. Обычно в новостях говорится, что на время действия плана тот или иной аэропорт приостановил прием и отправку рейсов. В чем заключается план «Ковер», в каких случаях его применяют, что происходит после его объявления и как действовать пассажирам — разобралась «Газета.Ru».

25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек. Позже президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета.

Ранее в Бразилии расшифровали черные ящики разбившегося в Актау самолета AZAL.