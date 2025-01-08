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AZAL отменила рейс из-за закрытия воздушного пространства над Казанью

Компания AZAL отменила сегодняшний рейс Баку — Казань из-за плана «Ковер»
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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс из Баку в Казань из-за плана «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, компания уделяет особое внимание безопасности пассажиров и придерживается международных стандартов.

До этого сообщалось, что узбекская авиакомпания Qanot Sharq временно сократит число рейсов, следующих в московский аэропорт Домодедово и петербургский аэропорт Пулково. По данным пресс-службы, в Москву перестанут летать некоторые лайнеры из Самарканда и Ташкента. То же касается ряда самолетов из Намангана, Ферганы и Бухары.

В то же время Qanot Sharq уменьшит количество рейсов из Самарканда и Намангана в Санкт-Петербург. Более того, компания планирует отменить часть рейсов между Самаркандом и Ташкентом.

5 января официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Ижевска, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в самолетах известной турецкой авиакомпании нашли клопов.

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