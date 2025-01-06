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В Бразилии расшифровали черные ящики разбившегося в Актау самолета AZAL

G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
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Kazakhstan Emergencies Ministry/Reuters

Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился недалеко от казахстанского города Актау. Об этом источники в ведомстве сообщили бразильскому порталу G1.

«Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев,» — уточнили они.

При этом, как отметила газета O Globo, ведомство уже передало соответствующую информацию казахстанским властям.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что крушения самолета AZAL в Актау можно было избежать.

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Крушение самолета в Казахстане
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