Ирландский журналист Чей Боуз рассказал на своей странице в соцсети Х о своем восторге от небоскреба многофункционального комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.

«Здание «Лахта Центр» высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство», — написал журналист.

До этого Боуз назвал идиллией обстановку, царящую в сельской местности России. Он также отмечал, что Западу не удалось добиться «стратегического поражения» РФ, а все, что рассказывают населению западных стран о Москве, — неправда.

Ирландец неоднократно комплиментарно высказывался о России и руководстве страны. В декабре Боуз прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина, отметив, что российский лидер 4,5 часа отвечал на вопросы о политике и экономике без подсказок, оставаясь при этом «сильным и уверенным в себе».

Кроме того, Боуз подвергает резкой критике нынешнее руководство Украины. Так, президента Владимира Зеленского он называл коррумпированным диктатором.

Ранее ирландский журналист восхитился зимой в Москве.