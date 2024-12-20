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Журналист рассказал, как Путин заставил западных лидеров выглядеть глупыми

Журналист Боуз: лидеры Запада выглядят глупыми на фоне выступления Путина
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отвечая на вопросы на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заставляет лидеров стран Запада выглядеть глупыми. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

Он отметил, что западные лидеры «рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству».

«Это потому, что Путин выглядит сильным и уверенным в себе, отвечая на вопросы по экономике, конфликтам и политике в течение 4,5 часов, без заметок и подсказок. По сравнению с ним западные лидеры выглядят глупыми и невежественными любителями», — написал Боуз.

До этого Sky News писал, что на прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине, и показал, что у Москвы будет «сильная рука» за столом потенциальных переговоров.

19 декабря президент подвел итоги года в ходе объединенных прямой линии и пресс-конференции. Модераторами мероприятия выступили военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Ранее на Украине неожиданно высказались о Путине.

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