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Ирландский журналист описал Россию одним словом

Ирландский журналист Боуз описал Россию словом «идиллия»
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Depositphotos

Ирландский журналист Чей Боуз посетил Россию и описал страну словом «идиллия». Своими впечатлениями он поделился на своей странице в социальной сети Х.

«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал Боуз.

К своему посту он прикрепил фотографии заснеженных домов.

До этого Боуз заявлял, что Западу не удалось добиться «стратегического поражения» России, а все, что рассказывают населению западных стран о Москве, — неправда.

Ирландец неоднократно комплиментарно высказывался о России и руководстве страны. В декабре Боуз прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина, отметив, что российский лидер 4,5 часа отвечал на вопросы о политике и экономике без подсказок, оставаясь, при этом, «сильным и уверенным в себе».

Кроме того, Боуз подвергает резкой критике нынешнее руководство Украины. Так, президента Владимира Зеленского он называл коррумпированным диктатором.

Ранее синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию.

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