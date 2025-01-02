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Зеленского раскритиковали после его заявления о газе из России

Блогер Боуз осудил Зеленского после заявления о транзите газа через Украину
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Yves Herman/Reuters

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы потерпела поражение после остановки Киевом транзита газа через Украину, неверны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский блогер Чей Боуз, отметив, что Россия увеличивает экспорт энергоносителей.

«Ты, коррумпированный диктатор, продался ЕС и НАТО, куда у тебя нет никаких шансов вступить. Россия наступает. Их экспорт энергоносителей растет», — подчеркнул он.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее украинский депутат Артем Дмитрук заявил о «колоссальных потерях» из-за решения по газу из России.

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