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Ирландский журналист восхитился зимой в Москве

Журналист Боуз: все, что рассказывают на Западе о Москве, — это ложь
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Западу не удалось добиться «стратегического поражения» России, а все, что рассказывают населению западных стран о Москве, — неправда, написал на своей странице в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их «стратегического поражения» России нигде не видно», — отметил репортер.

Боуз также восхитился заснеженной российской столицей и заявил, что в Москве очень красивая зима.

Ирландец неоднократно комплиментарно высказывался о России и руководстве страны. В декабре Боуз прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер 4,5 часа отвечал на вопросы о политике и экономике без подсказок, оставаясь, при этом, «сильным и уверенным в себе».

Журналист сравнил Путина с западными лидерами, которых назвал «глупыми и невежественными» на фоне президента РФ.

Кроме того, Боуз подвергает резкой критике нынешнее руководство Украины. Так, президента Владимира Зеленского он называл коррумпированным диктатором.

Ранее Боуз заявил, что Зеленский украл у Запада сотни миллионов долларов.

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