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Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане

Трамп назвал наезд машины на толпу в Новом Орлеане актом чистого зла
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Evan Vucci/AP

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на новости о происшествии в Новом Орлеане, где мужчина влетел в празднующую Новый год толпу на автомобиле, а затем открыл по ним стрельбу. Его комментарий появился в соцсети Truth Social.

Политик напомнил свои слова о том, что прибывающие в Штаты преступники гораздо хуже тех, что уже есть на территории государства. Но это утверждение «опровергалось демократами и фейковыми СМИ», посетовал Трамп.

«Но оно оказалось правдой», — подчеркнул он.

Трамп пообещал поддержать Новый Орлеан в расследовании и «восстановлении после этого акта чистого зла».

В новогоднюю ночь жители Нового Орлеана собрались в центре города. Рано утром район еще был полон людей. Неожиданно грузовик на большой скорости влетел в толпу. Затем водитель открыл огонь по присутствующим. Его ликвидировала полиция. 10 пострадавших спасти не удалось, еще 35 человек ранены.

Местных жителей попросили звонить в экстренные службы только при ЧС, так как в городе разместили дополнительные полицейские наряды, а сама служба 911 в том числе была занята произошедшим.

Полиция пока не завершила расследование, но, предварительно, наезд произошел неслучайно. Следователи считают, что мужчина намеренно ехал на большой скорости, пытаясь задавить больше горожан и туристов.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция ликвидировала водителя, который совершил наезд на толпу в США

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Наезд на толпу в Новом Орлеане
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