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Маск назвал вероятную причину взрыва электромобиля Tesla у башни Трампа

Маск: электромобиль Tesla у башни Трампа мог взорваться из-за фейерверка

Взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада) мог произойти из-за фейерверков или взрывного устройства. Об этом заявил основатель и руководитель компании, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Взрыв был вызван очень большим количеством фейерверков или взрывным устройством, которые перевозились в арендованном Cybertruck», — отметил он.

Маск подчеркнул, что взрыв напрямую не связан с самим электромобилем.

Незадолго до этого телеканал NBC News сообщил, что в результате взрыва электромобиля у отеля в Лас-Вегасе один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

В конце ноября 2024 года стало известно, что в окрестностях Сан-Франциско в американском штате Калифорния электромобиль Tesla Cybertruck врезался в дерево и загорелся. Полиция прибыла на место дорожно-транспортного происшествия через несколько минут после того, как iPhone пострадавшего отправил в департамент оповещение об аварии. Одного из людей, находившихся в электрокаре, спас очевидец. Трое остальных пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее компания Tesla в шестой раз за год отозвала Cybertruck.

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