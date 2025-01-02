Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один российский аэропорт перестал принимать и отправлять авиарейсы

Кореняко: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов с 2 января. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Такое решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», уточнил Кореняко.

1 января в четырех российских регионах объявили план «Ковер» из-за дронов Вооруженных сил Украины в небе. В связи с этим аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Утром 31 декабря аэропорт Казани временно прекращал работу. Отмечалось, что ограничения ввели, руководствуясь соображениями безопасности. С 9:30 мск воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

Ранее более 60 дронов атаковали Россию после угрозы Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами