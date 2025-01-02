Еще один российский аэропорт перестал принимать и отправлять авиарейсы

Кореняко: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов с 2 января. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Такое решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», уточнил Кореняко.

1 января в четырех российских регионах объявили план «Ковер» из-за дронов Вооруженных сил Украины в небе. В связи с этим аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Утром 31 декабря аэропорт Казани временно прекращал работу. Отмечалось, что ограничения ввели, руководствуясь соображениями безопасности. С 9:30 мск воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

Ранее более 60 дронов атаковали Россию после угрозы Зеленского.