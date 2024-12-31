Аэропорт Казани временно прекратил работу

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения ввели, руководствуясь соображениями безопасности.

30 декабря премьер-министр Татарстан Алексей Песошин заявлял, что регион может подвергнуться атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время новогодних праздников. По его словам, необходимо проанализировать принятые меры каждого ведомства, а также устранить недочеты.

Утром 21 декабря вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее сообщалось об инциденте в ЯНАО, где самолет приземлился на одном винте.