Аэропорты в четырех регионах России приостановили работу из-за БПЛА

В четырех российских регионах объявлен план «Ковер» из-за дронов ВСУ в небе, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно не принимают и не отправляют рейсы.

Утром 21 декабря ВСУ атаковали дронами Казань сразу с трех направлений. Шесть беспилотников ударили по жилому массиву, в некоторых домах начался пожар. В аэропорту тоже вводили план «Ковер», были эвакуированы школы, медучреждения переведены в режим повышенной готовности. По официальной информации, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее более 60 дронов атаковали Россию после угрозы Зеленского.