В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В казанской воздушной гавани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, временные ограничения в аэропорту вводились для обеспечения безопасности полетов. Во время действия временных ограничений два лайнера, которые должны были приземлиться в Казани, совершили посадку на запасном аэродроме в Нижнекамске.

30 декабря премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял, что регион может подвергнуться атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время новогодних праздников. По его словам, необходимо проанализировать принятые меры каждого ведомства, а также устранить недочеты.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее было опубликовано видео с моментом попадания второго беспилотника в многоэтажный дом.