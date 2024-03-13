Более 60 дронов атаковали Россию после угрозы Зеленского. Пострадал нефтезавод и здание ФСБ В Рязанской области после атаки беспилотника загорелся нефтезавод, его потушили

Беспилотники второй день подряд массово атакуют российские регионы. В этот раз дронам удалось долететь до рязанского нефтезавода, там начался пожар, пострадали два человека. Кроме того, массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей. Всего были атакованы шесть областей. Президент Украины Владимир Зеленский накануне обещал России «ответные меры» за украинские жертвы обстрелов.

За ночь и утро над Россией уничтожили 65 дронов, передало Минобороны в Telegram. Под удар попали шесть регионов.

Больше всего беспилотников атаковали Воронежскую область (35 штук) и Белгородскую (12).

»[Также] перехвачено и уничтожено над территориями ... Брянской (8 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)», — сообщило ведомство.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в вечернем обращении пообещал России «ответные потери» за жертвы при обстреле украинского города Кривой Рог.

«Вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что сейчас «все видят, что наши дроны работают» и «работают дальнобойно». Зеленский подчеркнул, что «дальнобойность» ВСУ — это «реальное приближение безопасности для всех».

Пожар на нефтезаводе Рязани

В Рязанской области беспилотники атаковали нефтезавод, сообщил губернатор региона Павел Малков. Речь о предприятии «Рязаньнефтепродукт», пишет Telegram-канал Shot.

«В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы», — передал губернатор.

Сколько дронов ударили по заводу, он не уточнил.

Пострадали двое сотрудников завода, их отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оба получили осколочные ранения плеча и предплечья.

«Было четыре дрона — два сбили, два — нет! Пожар на нефтезаводе в двух местах. Беспилотники летали в 6:30. Муж находился на нефтезаводе. Было страшно за него. С ним все в порядке», — рассказала «Газете.Ru» жительница Ксения.

Другие очевидцы подтверждают, что слышали несколько «хлопков».

«Я с ребенком вышла из дома. Клубы дыма, запах и небольшие хлопки. И сразу муж прислал, что стоит в пробке у нефтезавода, что тут дроны. Спрятаться некуда было особо. Шли на остановку с ребенком. Дым рассеялся понемногу. Запах есть. Так как в нашей стороне постоянно запахи, то уже привыкли. Запах сероводородный напоминает», — поделилась с «Газетой.Ru» жительница Ирина.

Момент атаки дронов попал на видео. На нем видно, как по заводу, с которого уже поднимается густой черный дым, по очереди прилетают два БПЛА самолетного типа. Слышно два взрыва, только после прилетов включается сирена воздушной тревоги.

Площадь пожара 150 квадратов, горят две установки первичной перегонки нефти. Дым такой сильный, что его видно из разных частей Рязани. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Отрытый огонь на обеих горящих емкостях с сырой нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить спустя несколько часов.

Дроны в Воронежской области

Воронежскую область за ночь атаковали более 40 беспилотников, рассказал губернатор Александр Гусев. В регионе сохраняется «режим авиационной опасности».

«В ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья... Пострадавших нет», — указал он.

В Воронеже дроны прилетели по Юго-Западному рынку, частично повредив ларьки. В Советском районе частично разрушена кровля магазина, уточнил Гусев. Людей на рынке в это время не было, никто не пострадал.

Очевидцы сфотографировали один из БПЛА, атаковавших Воронеж. Это дрон самолетного типа.

В Бутурлиновском районе области повреждены трансформаторная подстанция и жилой дом. Об отключениях электричества не говорится. Все школы района переведены на дистанционное обучение.

Гусев пообещал помощь с необходимым ремонтом «в полном объеме и в самые короткие сроки».

Атаки на другие регионы

В Ленинградской области беспилотник самолетного типа пытался атаковать нефтезавод «Киришинефтеоргсинтез», сообщил глава региона Александр Дрозденко. Дрон сбили на подлете.

«Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — указал губернатор.

В аэропорту Петербурга Пулково на фоне атаки вводили план «Ковер», когда воздушная гавань принимает только военные и спасательные борта. Ограничения действовали с 08:32 до 09:00, сейчас аэропорт работает штатно.

В Белгородской области беспилотники атаковали здание ФСБ в столице региона. Пострадавших нет, поврежден фасад и выбиты окна.

Кроме того, один БПЛА врезался в белгородскую многоэтажку.

«Пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Еще один дрон в Белгороде упал в реку.

Помимо Белгорода, беспилотники атаковали пять районов и городских округов. ВСУ в это время вновь обстреляли город Шебекино.

«Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший — это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу», — уточнил Гладков.

В Шебекино выбиты окна нескольких квартир в многоэтажке, повреждена линия электропередачи. Без света оставались Шебекино, села Новая Таволжанка, Ржевка и поселок Маслова Пристань (в последних двух электричество уже восстановили).

Что касается атак дронов, при них никто не пострадал.

В Красненском районе БПЛА повредили линию электропередач, без света села Круглое и Заломное. Повреждена линия газоснабжения Губкинского городского округа в селе Богословка.

В селе Призначное (Прохоровский район) беспилотник «совершил падение с последующей детонацией», взрыв зацепил одну легковушку и два частных домовладения. Среди последствий — выбитые окна и посеченные фасады в двух домовладениях города Губкин, повреждение жилого дома в селе Графовка (Шебекинский городской округ), загоревшийся сарай в селе Серебрянка (Новооскольский городской округ).

Дроны долетели и до Курска. Над Курским районом сбили пять БПЛА. Вдобавок, ВСУ снова обстреляли поселок Теткино Глушковского района, в районе которого вчера противник пытался перейти границу.

«Один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ему всю необходимую помощь», — уточнил губернатор области Роман Старовойт.

В Брянской области беспилотники уничтожены над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — передал губернатор области Александр Богомаз.