В Таганроге Ростовской области отменили ракетную опасность

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем Telegram-канале об отмене ракетной опасности в городе.

«Ракетная опасность на данный момент миновала», — написала Камбулова, добавив, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в городе сохраняется.

О ракетной опасности в Таганроге мэр объявила в 16:31 мск. Она призвала горожан, по возможности, спрятаться на нижних этажах зданий или в подвале.

Незадолго до этого в Севастополе также объявлялась ракетная опасность, однако спустя несколько минут губернатор города Михаил Развожаев заявил о ее отмене.

Утром 31 декабря сообщалось, что в Северной Осетии системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины.

До этого в Курской области объявили ракетную опасность на 11 минут. Местных жителей призвали пройти в ближайшее укрытие при нахождении на улице или закрыться в коридоре, ванной или кладовой.

Ранее житель белгородского села был ранен при атаке вражеского FPV-дрона.