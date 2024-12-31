В Северной Осетии сбили беспилотник ВСУ

Меняйло: аэропорт Владикавказа закрыли для приема и отправки самолетов

В Северной Осетии системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

«С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность», — заявил он.

Меняйло добавил, что аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки воздушных судов. Глава республики добавил, что местным жителям стоит соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.

До этого в Курской области объявили ракетную опасность на 11 минут. Местных жителей призвали пройти в ближайшее укрытие при нахождении на улице или закрыться в коридоре, ванной или кладовой. Спустя 11 минут в пресс-службе сообщили об отмене опасности.

В ночь на 31 декабря российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией страны 68 крылатых беспилотников украинской армии.

Ранее МИД РФ осудил атаку беспилотника на больницу в Алешках.