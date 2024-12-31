В Севастополе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — написал глава города.

Спустя три минуты Развожаев заявил, что предупреждение о ракетной опасности отменено.

В ночь на 31 декабря губернатор Севастополя сообщил, что российские военные отражали атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находились в состоянии боеготовности, а городские службы работали в усиленном режиме.

Позже Развожаев сообщил, что российские военнослужащие в ночь на 31 декабря отразили атаку ВСУ на Севастополь. По предварительным данным, в небе над акваторией Черного моря были уничтожены четыре воздушные цели. Кроме того, российские бойцы ликвидировали два украинских безэкипажных катера недалеко от берега.

Ранее два украинских беспилотника сбили над акваторией Черного моря.