Житель белгородского села был ранен при атаке вражеского FPV-дрона

При атаке БПЛА на белгородское село Борисовка пострадал мирный житель, написал в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что вражеский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ранил мужчину в Волоконовском районе. Его доставили в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в двух домах села были повреждены заборы и остекление.

В публикации отмечается, что еще один FPV-дрон атаковал поселок Малиновка. В итоге был сильно поврежден кузов легкового автомобиля.

В ночь на 29 декабря в Белгородской области был ранен еще один мирный житель: у села Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся грузовой автомобиль. Его водителя госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы. А утром в регионе объявлялась ракетная опасность.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».