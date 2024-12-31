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В Курской области объявили ракетную опасность на 11 минут

В Курской области объявлена ракетная опасность
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

В Курской области объявили ракетную опасность на 11 минут. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

Местных жителей призвали пройти в ближайшее укрытие при нахождении на улице или закрыться в коридоре, ванной или кладовой.

Спустя 11 минут в пресс-службе сообщили об отмене опасности.

До этого сообщалось, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией страны 68 крылатых беспилотников украинской армии.

Утром 31 декабря глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что из-за атаки БПЛА произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов. В данный момент спасатели осуществляют локализацию последствий возгорания.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский дрон дубинкой сбил беспилотник ВСУ.

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