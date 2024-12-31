Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таганроге объявили ракетную опасность

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о ракетной опасности в городе
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

В Таганроге объявили ракетную опасность. Об этом заявила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

«Внимание! Ракетная опасность! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями», – говорится в посте политика.

Она призвала горожан, по возможности, спрятаться на нижних этажах зданий или в подвале. Камбулова отметила, что необходимо найти место без окон и сесть на пол.

Также сегодня в городе Севастополе объявили ракетную опасность. Однако спустя несколько минут после объявления тревоги губернатор города Михаил Развожаев заявил, что предупреждение о ракетной опасности отменено.

В тот же день в Курской области была объявлена ракетная опасность на 11 минут. Особый режим на территории Воронежской области действовал в течение семи часов, с 1:02 мск.

Ранее в МО назвали число сбитых за день в регионах РФ украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами