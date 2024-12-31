Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о ракетной опасности в городе

В Таганроге объявили ракетную опасность. Об этом заявила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

«Внимание! Ракетная опасность! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями», – говорится в посте политика.

Она призвала горожан, по возможности, спрятаться на нижних этажах зданий или в подвале. Камбулова отметила, что необходимо найти место без окон и сесть на пол.

Также сегодня в городе Севастополе объявили ракетную опасность. Однако спустя несколько минут после объявления тревоги губернатор города Михаил Развожаев заявил, что предупреждение о ракетной опасности отменено.

В тот же день в Курской области была объявлена ракетная опасность на 11 минут. Особый режим на территории Воронежской области действовал в течение семи часов, с 1:02 мск.

Ранее в МО назвали число сбитых за день в регионах РФ украинских беспилотников.