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И.о. президента Южной Кореи утвердил двух судей конституционного суда

Yonhap: в Южной Корее назначили двух судей конституционного суда
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Yonhap/Reuters

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи, вице-премьер Чхве Сан Мок назначил двух судей конституционного суда. Об этом сообщает информагентство Yonhap.

«Я решил назначить судей Конституционного суда из-за необходимости предотвратить возможность кризиса в экономике, как можно скорее положив конец политической неопределенности и социальным конфликтам», — говорится в сообщении.

И.о. президента Южной Кореи назначил на должности судей представительницу оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Чон Ге Сон и представителя правящей партии «Сила народа» Чо Хан Чана.

31 декабря стало известно, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест Юн Сок Ёля.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты парламента Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Док Су.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент. Представители интересов Юн Сок Ёля заявляли о намерении 27 декабря принять участие в первых предварительных слушаниях конституционного суда по делу об импичменте президента.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в кальмара» для чиновников.

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