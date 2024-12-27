Представители президента Южной Кореи Юн Сок Ёля посетят слушания об импичменте

Представители интересов президента Республики Корея Юн Сок Ёля намерены 27 декабря принять участие в первых предварительных слушаниях конституционного суда по делу об импичменте главы государства. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Ожидается, что специалист по конституционному праву Пэ Бо Юн уведомит суд о своем назначении в качестве защитника и примет участие в предварительном заседании. Также президента Республики Корея будет представлять экс-председатель Комиссии по коммуникациям страны Ким Хон Иль и бывший главный прокурор города Тэгу Юн Ган Гын, который займется общением с прессой.

В публикации отмечается, что Ким Хон Иль возьмет на себя дела по уголовным статьям о мятеже, по которым Юн Сок Ёль проходит как подозреваемый.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Ранее лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку.