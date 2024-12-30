Черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL отправили в Бразилию

Комиссия по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау вылетела в Бразилию, чтобы передать черные ящики. Об этом сообщает министерство транспорта Казахстана в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что бортовые самописцы будут доставлены в в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

До этого сообщалось, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что промежуточный отчет по крушению пассажирского самолета в казахстанском Актау будет обнародован в течение 30 дней.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на лайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря Путин позвонил Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.