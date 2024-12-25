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Опубликовано видео из салона после крушения Embraer в Актау

В сети появилось видео из салона, разбившегося в Актау азербайджанского Embraer

В сети появилось видео из салона самолета авиакомпании компании «Азербайджанские авиалинии» сразу после крушения в казахстанском Актау. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Выжившие в катастрофе люди пытаются помочь друг другу.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в российский Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед этим экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что дипломаты РФ прибудут в Актау для оказания помощи россиянам после авиакатастрофы.

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Крушение самолета в Казахстане
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