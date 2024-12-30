Стало известно, когда будет обнародован промежуточный отчет по крушению самолета в Актау

IATA: отчет по крушению самолета AZAL должен быть опубликован в течение 30 дней

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что промежуточный отчет по крушению пассажирского самолета в казахстанском Актау будет обнародован в течение 30 дней. Об этом говорится в заявлении организации.

Ассоциация призвала к беспристрастному и прозрачному расследованию авиакатастрофы.

«Такое расследование должно проводиться в соответствии с положениями приложения 13 к Чикагской конвенции, которое требует публикации промежуточного отчета в течение 30 дней с момента аварии», — сказано в сообщении IATA.

Призыв ассоциации последовал после заявлений президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, подтверждающих, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ.

«Гражданские воздушные суда никогда не должны быть преднамеренной или случайной целью военных операций. Большая вероятность того, что рейс 8243 «Азербайджанских авиалиний» мог стать жертвой военных операций, на что указывают правительства нескольких стран, включая Россию и Азербайджан, придает первостепенное значение проведению тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования», — приводятся в сообщении слова генерального директора IATA Вилли Уолш.

Он также заявил, что виновные в трагедии должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию, если будет сделан вывод о том, что ответственность за случившееся несут комбатанты.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на лайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря Путин позвонил Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

29 декабря Алиев заявил, что повреждения, полученные разбившимся самолетом, были вызваны обстрелом с земли. По его словам, инцидент произошел в окрестностях Грозного. Как утверждает азербайджанский президент, лайнер стал жертвой действий средств радиоэлектронной борьбы, что и привело к его повреждению.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.