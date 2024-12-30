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Пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане граждан Киргизии доставили в Бишкек

Трех пострадавших при авиакатастрофе в Актау граждан Киргизии доставили в Бишкек
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

В Бишкек доставили трех граждан Киргизии, пострадавших при крушении самолета вблизи казахстанского Актау. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на киргизское МЧС.

По информации ведомства, этих граждан поместили в Национальный госпиталь республики.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал вблизи казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на лайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря президент РФ Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

29 декабря Алиев заявил, что повреждения, полученные разбившимся самолетом, были вызваны обстрелом с земли. По его словам, инцидент произошел в окрестностях Грозного. Как утверждает президент Азербайджана, лайнер стал жертвой действий средств радиоэлектронной борьбы, что и привело к его повреждению.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Казахстане.

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Крушение самолета в Казахстане
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