Алиев назвал причину повреждений упавшего самолета в Актау

Разбившийся самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV.

«Факты таковы, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения снаружи на территории России, в районе города Грозный, и практически потерял управление», — заявил он.

По словам Алиева, окончательная версия станет известна после вскрытия «черных ящиков», однако сейчас полученные данные подтверждают, что лайнер получил повреждения снаружи возле Грозного и практически потерял управление. Он добавил, что судно было выведено из строя из-за средств радиоэлектронной борьбы.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря.

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