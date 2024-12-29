Алиев объяснил приостановку полетов из Азербайджана в российские города

Авиакомпании Азербайджана приостановят полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью AzTV.

Он добавил, что также были приостановлены полеты российских авиакомпаний из трех городов РФ в Азербайджан.

Алиев подчеркнул, что Баку всегда рассматривает безопасность своих граждан как первоочередную задачу. Из-за этого и было принято решение о приостановке полетов, пояснил президент.

До этого сообщалось, что с 28 декабря вводятся ограничения на полеты из Баку в города России, среди которых Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Кроме того, с 25 декабря были введены ограничения на полеты в Грозный и Махачкалу.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании AZAL, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей. На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.