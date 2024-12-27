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В Азербайджане приостановили полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов России

AZAL: в Азербайджане приостановили полеты всех авиакомпаний из Баку
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Depositphotos

В Азербайджане авиационные власти приняли решение о приостановке полетов из Баку в 10 городов России. Об этом сообщила авиакомпания AZAL в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, решением Госагентства гражданской авиации с 28 декабря вводятся ограничения на полеты из Баку в города России, среди которых Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Кроме того, с 25 декабря были введены ограничения на полеты в Грозный и Махачкалу.

В AZAL отметили, что пассажиры, которые уже взяли билеты, могут вернуть средства в полном объеме или бесплатно выбрать другой рейс.

27 декабря стало известно, что «Азербайджанские авиалинии» останавливают полеты из Баку в семь городов России. Речь идет о рейсах из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Отмечалось, что рейсы данной авиакомпании из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург сохранятся в расписании.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, разбился в аэропорту казахстанского города Актау утром 25 декабря.

Ранее Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург в целях «обеспечения безопасности пассажиров».

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