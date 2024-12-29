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В хвосте разбившегося в Южной Корее самолета нашли выживших

Yonhap: два человека выжили в хвосте разбившегося в Южной Корее самолета
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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В хвосте разбившегося самолета Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее нашли двух выживших пассажиров. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Пассажирский самолет Jeju Air при попытке приземлиться выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего врезался в ограждение и взорвался. По словам официальных лиц, авария произошла, когда рейс следовал из Бангкока и совершал посадку в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

По предварительной информации, погибли 28 пассажиров. Всего на борту находился 181 человек. Из них — 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Россиян на борту самолета не было.

Власти Южной Кореи проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. На борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа, выжило 29 человек.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.

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