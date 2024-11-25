Опубликованы кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе.

По предварительным данным, не удалось спасти пилота воздушного судна. Еще два человека пострадали. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. При этом Telegram-канал Baza сообщал, что один из членов экипажа был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные не пострадали.

Воздушное судно упало около 05:30 утра по литовскому времени (06:30 мск) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Крушение произошло недалеко от жилого дома. Согласно предварительным данным, грузовой самолет выполнял рейс из Лейпцига.

Как сообщил портал LRT со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, самолет DHL «по счастливой случайности» не задел дом в столице Литвы.

Ранее пожар произошел в российском самолете при посадке в Турции.