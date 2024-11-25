Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе

SHOT: появились кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе.

По предварительным данным, не удалось спасти пилота воздушного судна. Еще два человека пострадали. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. При этом Telegram-канал Baza сообщал, что один из членов экипажа был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные не пострадали.

Воздушное судно упало около 05:30 утра по литовскому времени (06:30 мск) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Крушение произошло недалеко от жилого дома. Согласно предварительным данным, грузовой самолет выполнял рейс из Лейпцига.

Как сообщил портал LRT со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, самолет DHL «по счастливой случайности» не задел дом в столице Литвы.

Ранее пожар произошел в российском самолете при посадке в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами