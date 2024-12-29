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Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 28

«Рёнхап»: число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее увеличилось до 28
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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 28. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

В настоящее время спасатели пытаются помочь пассажирам, находящимся в хвосте самолета, отмечает издание. На борту находился 181 человек — 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было.

По предварительной информации, к крушению самолета, летевшего из Бангкока, привел отказ шасси из-за столкновения с птицей. Борт врезался во внешнюю стену взлетно-посадочной полосы, разрушился пополам и загорелся.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.

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