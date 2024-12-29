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В Южной Корее самолет выкатился за полосу, погибло не менее 28 человек

«Рёнхап»: в Южной Корее самолет врезался в ограждение, погибли 28 человек
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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

По предварительной информации, погибли 28 человек. Всего на борту находился 181 человек — 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было.

«Самолет врезался во внешнюю стену взлетно-посадочной полосы, разрушился пополам и загорелся. Предположительно, к крушению пассажирского самолета привел отказ шасси из-за столкновения с птицами», — пишет издание.

Самолет летел из Бангкока — столицы Таиланда.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.

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