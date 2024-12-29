В Баку доставили останки 24 погибших при авиакатастрофе в Актау

Спецрейс доставил в Баку останки 24 погибших при авиакатастрофе в Актау

Спецрейс доставил из Актау в Баку останки 24 погибших при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом сообщает Trend.

По данным агентства, речь о 21 пассажире и трех членах экипажа. До этого в Азербайджан вернулись 14 граждан, пострадавших в результате авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее семьям передали тела жителей Чечни, погибших в авиакатастрофе под Актау.