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Семьям передали тела жителей Чечни, погибших в авиакатастрофе под Актау

Кадыров: тела двух погибших под Актау жителей Чечни передали семьям
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Тела двух жителей Чечни Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в авиакатастрофе под Актау, передали их семьям. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас родственники везут тела домой для захоронения.

«Все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Также по прибытии домой семьи погибших получат от РОФ дополнительную финансовую помощь», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что на разбившемся самолете летели восемь жителей Чечни. Шестеро в настоящее время лечатся в медицинских учреждениях Москвы.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время переговоров с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее появилось видео авиакатастрофы в Актау глазами спасателей.

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