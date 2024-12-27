Появилось видео авиакатастрофы в Актау глазами спасателей

Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана опубликовала в своем Telegram-канале видео авиакатастрофы в Актау глазами спасателей.

В сообщении ведомства отмечается, что в день крушения самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) сотрудники МЧС Казахстана оперативно среагировали на сообщение об аварийной ситуации — командир отделения пожарной части №12 старший сержант Сериболат Онгар и его коллеги незамедлительно прибыли на место происшествия.

Как рассказал Онгар, главной задачей спасателей было тушение пожара на борту самолета.

«Мы развернули боевые силы и ликвидировали возгорание. После этого начали спасательные работы, оказывая помощь пострадавшим и сотрудничая с сотрудниками Центра медицины катастроф», — рассказал спасатель.



По его словам, в результате действий сотрудников МЧС пожар был полностью потушен, а пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее в минтрансе Азербайджана назвали причину падения самолета AZAL.