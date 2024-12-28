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В Твери арестовали подозреваемого в убийстве четверых детей

Прокуратура: в Твери подозреваемого в убийстве детей заключили под стражу
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Твери подозреваемому в убийстве детей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, судебное заседание проводилось в больнице, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве детей.

Инцидент произошел утром 28 декабря. В частном доме женщина и брат ее супруга нашли детей с признаками насильственной смерти. Жертвами предполагаемой расправы, по данным Telegram-канала Mash, стали трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по делу проходит отец несовершеннолетних, который мог совершить преступление под действием наркотиков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль.

Позже стало известно, что специалисты оказывают поддержку родственникам детей, убитых в СНТ «Межурка».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи показали кадры с места гибели четырех детей.

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