Четверых детей убили под Тверью. Главный подозреваемый — их отец

В Тверской области обнаружены тела годовалой девочки и троих ее братьев в возрасте от 3 до 7 лет. Их мог убить отец, предполагают следователи. Мужчина начал вести себя странно несколько дней назад, а сейчас находится в реанимации с ножевым ранением. По предварительной информации, причиной стала ревность: муж был уверен в изменах жены и сомневался, что является биологическим отцом малышей.

Тела четверых детей с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов в СНТ «Межурка» под Тверью, сообщили следователи. Все они из одной семьи. Девочке был год, старшему из убитых мальчиков — семь лет. Возбуждено уголовное дело. п.«а»,«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)

«На место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов, установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль», — рассказали в прокуратуре.

По предварительной информации, убить детей мог их отец — уроженец Таджикистана, ранее получивший и российский паспорт. После случившегося 37-летний мужчина причинил себе ножевое ранение, сообщили следователи.

Мужчина в больнице и подключен к аппарату ИВЛ. В медучреждении дежурят силовики.

В МВД сообщили, что семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. «Жалоб и обращений от соседей не поступало», — заявили в полиции.

Уполномоченный по правам ребенка Тверской области Лариса Мосолыгина заверила, что семье, в которой воспитываются еще двое старших детей, оказывают помощь.

«Убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами и никакими причинами», — добавила омбудсмен.

Ревность или наркотики?

Как пишет Mash, причиной расправы над несовершеннолетними стала ревность убийцы к жене. Мужчина якобы решил, что та ему систематически изменяет, а младших детей родила от других мужчин.

Сегодня ночью женщина, находившаяся в спальне на втором этаже, проснулась от шума и сразу спустилась на первый этаж, где на полу уже лежали тела трех сыновей и годовалой дочери.

Муж, также находившийся внизу, пытался порезать себе горло. Из-за громких звуков проснулся и старший сын пары. Именно он остановил мужчину. На втором этаже все это время находился еще один ребенок, он не пострадал.

По словам источника «Ленты.ру», мать детей находилась не на втором этаже, а снаружи дома. Ночью она вышла в туалет и не смогла вернуться, так как муж запер двери.

Со слов старшего мальчика, отец стал вести себя неадекватно примерно три дня назад.

Это подтверждают и жители СНТ. По их словам, поведение и манера общения мужчины изменились несколько дней назад, ранее он агрессии не проявлял.

Как сообщает сообщает Telegram-канал SHOT, отец детей мог находиться под действием наркотических средств.