Бастрыкин взял на контроль дело с четырьмя убитыми под Тверью детьми

СК: Бастрыкин взял дело с четырьмя убитыми по Тверью детьми на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве четырех детей в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Тверской области Кизимову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Инцидент произошел 28 декабря в СНТ «Межурка». В частном доме женщина и брат ее супруга нашли детей с признаками насильственной смерти. Жертвами предполагаемой расправы, по данным Telegram-канала Mash, стали трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по делу проходит отец несовершеннолетних, который мог совершить преступление под действием наркотиков.

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