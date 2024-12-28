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Отец, убивший четверых детей в Тверской области, мог быть под наркотиками

SHOT: подозреваемый в убийстве детей в Тверской области мог быть под наркотиками
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отец, подозреваемый в убийстве четверых детей в СНТ в Тверской области, мог совершить преступление в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам местных жителей, многодетный отец стал вести себя неадекватно несколько дней назад. Убить четверых малолетних детей мужчина мог под воздействием наркотиков.

После совершения преступления мужчина пытался свести счеты с жизнью, но был спасен, он госпитализирован в отделение реанимации, рядом с палатой подозреваемого дежурят полицейские. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, мать погибших детей допрашивают.

Тела четверых детей обнаружили 28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка». Семья не состояла на учете в органах ПДН и считалась благополучной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным Telegram-канала Mash, убитые дети — трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Всего в семье шестеро детей.

Ранее в Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру после требования помыть тарелки.

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